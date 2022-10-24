Сегодня украинские зенитчики на юге за полчаса сбили два вражеских вертолета Ка-52.
Об этом журналистам сообщила служба связей с общественностью воздушного командования "Юг".
"24 октября, с 13.00 по 13.30, в Бериславском районе Херсонщины подразделениями Одесской и Херсонской зенитных ракетных бригад воздушного командования "Юг" сбито два вражеских ударных вертолета Ка-52", - говорится в сообщении.
Напомним, всего с 24 февраля россияне потеряли 270 самолетов и 245 вертолетов.
Потери русских на юге
В конце августа Вооруженные Силы Украины объявили о начале контрнаступления на юге.
Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что с 1 октября в Херсонской области освобождены более 500 квадратных километров. В ОК "Юг" сообщали об освобождении уже 88 населенных пунктов.
В Генштабе говорят, что, офицерский состав российской армии перемещается на левый берег Днепра. Также российские захватчики в принудительной форме "эвакуируют" местных жителей.
В то же время ВСУ продолжают приносить потери россиянам. В частности, за эти сутки Вооруженные Силы Украины на юге уничтожили 7 оккупантов и радиолокационную станцию "Зоопарк-1".
За предыдущие сутки на юге было уничтожено два вражеских вертолета и четыре склада с боеприпасами оккупантов.