На юге Украины офицерский состав российских оккупантов перемещается на левый берег Днепра.
Об этом сообщил спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров, комментируя обстановку по состоянию на 15:00.
"Офицерский состав организованно перемещается на левый берег Днепра, оставляя на правом подразделения, пополненные свежемобилизованными. Продолжаются мероприятия принудительной эвакуации гражданского населения. Из Бериславского района и Херсона активно вывозятся государственные учреждения и имущество", - сказал Назаров.
Он добавил, что противник продолжает оборонительные действия и пытается переформатировать подразделения.
Ситуация на Херсонщине
В конце августа на разных направлениях началось контрнаступление ВСУ. Силы обороны продвинулись в Херсонской области. По состоянию на 21 октября в регионе деоккупировано 88 населенных пунктов.
По сведениям председателя Херсонской городской военной администрации Галины Луговой, в Херсоне, по разным данным, находятся от 20 до 25 тысяч военных РФ. Чиновница добавила, что российские военные напуганы и психологически разрушены. Также она сказала, что коллаборанты активно перевозят вещи в захваченный РФ Крым.
Военный летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан спрогнозировал, что скоро наши воины на юге проведут некоторые контрнаступательные действия, и появятся хорошие новости относительно Правобережья Херсонской области.