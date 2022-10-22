Противник продолжает оборонительные действия, пытается переформатировать подразделения.

На юге Украины офицерский состав российских оккупантов перемещается на левый берег Днепра.

Об этом сообщил спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров, комментируя обстановку по состоянию на 15:00.

"Офицерский состав организованно перемещается на левый берег Днепра, оставляя на правом подразделения, пополненные свежемобилизованными. Продолжаются мероприятия принудительной эвакуации гражданского населения. Из Бериславского района и Херсона активно вывозятся государственные учреждения и имущество", - сказал Назаров.

Видео дня

Он добавил, что противник продолжает оборонительные действия и пытается переформатировать подразделения.

Ситуация на Херсонщине

В конце августа на разных направлениях началось контрнаступление ВСУ. Силы обороны продвинулись в Херсонской области. По состоянию на 21 октября в регионе деоккупировано 88 населенных пунктов.

По сведениям председателя Херсонской городской военной администрации Галины Луговой, в Херсоне, по разным данным, находятся от 20 до 25 тысяч военных РФ. Чиновница добавила, что российские военные напуганы и психологически разрушены. Также она сказала, что коллаборанты активно перевозят вещи в захваченный РФ Крым.

Военный летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан спрогнозировал, что скоро наши воины на юге проведут некоторые контрнаступательные действия, и появятся хорошие новости относительно Правобережья Херсонской области.

Вас также могут заинтересовать новости: