Между тем, в Черном море общая численность корабельной группировки врага составляет 11 кораблей и катеров.

Вооруженные силы Украины на юге уничтожили 7 оккупантов и радиолокационную станцию "Зоопарк-1".

Об этом на своей странице в Facebook сообщает оперативное командование "Юг" по итогам 23 октября.

"Подразделения ракетно-артиллерийских войск Сил обороны выполнили 130 огневых задач за день. Получено подтверждение, что так называемая вторая, а точнее длинная армия мира вновь уменьшилась на 7 рашистов. Также наши бойцы убили на Херсонщине радиолокационную станцию "Зоопарк-1", - говорится в сообщении.

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Тем временем, в Черном море общая численность корабельной группировки врага составляет 11 кораблей и катеров, в том числе 3 больших десантных корабля и 2 носителя высокоточных крылатых ракет с суммарным залпом – 16 "Калибров".

Контрнаступление ВСУ на юге

В конце августа Вооруженные Силы Украины объявили о начале контрнаступления на юге.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что с 1 октября в Херсонской области освободили более 500 квадратных километров.

В ОК "Юг" сообщали об освобождении уже 88 населенных пунктов.

Ранее Зеленский заявил, что российские военные заминировали дамбу и агрегаты Каховской гидроэлектростанции. В случае подрыва под водой может оказаться более 80 населенных пунктов.

В Генштабе говорят, что, офицерский состав российской армии перемещается на левый берег Днепра. Также российские захватчики в принудительной форме "эвакуируют" местных жителей.

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