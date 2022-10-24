Всего за время полномасштабной войны ликвидировано около 67 тыс. 940 захватчиков.

За минувшие сутки украинские бойцы уничтожили еще 470 российских захватчиков.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook.

Таким образом, общие боевые потери противника с 24 февраля по 24 октября ориентировочно составили:

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личного состава - около 67 тыс. 940 (+470) человек ликвидировано,

танков - 2 тыс. 590 (+6) единиц,

боевых бронированных машин - 5 тыс. 295 (+11),

артиллерийских систем - 1 тыс. 673 (+6),

РСЗО - 375 (+1),

средства ПВО - 189,

самолетов - 270,

вертолетов - 245,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 1 тыс. 370 (+9),

крылатые ракеты - 350,

корабли/катера - 16,

автомобильная техника и автоцистерны - 4 тыс. 044 (+5),

специальная техника - 149 (+1).

Война в Украине

По данным Генштаба по состоянию на утро 24 октября, авиация Сил обороны в течение суток нанесла 11 ударов. Подтверждено поражение 11 районов сосредоточения вооружения и военной техники врага. Подразделения противовоздушной обороны сбили 12 БпЛА "Shahed-136".

Также, украинские ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили четыре пункта управления, пять районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, четыре склада боеприпасов, зенитный ракетный комплекс, район огневых позиций артиллерии и другие важные объекты противника.

Ранее оперативное командование "Юг" сообщало, что Вооруженные силы Украины за сутки уничтожили на юге 7 оккупантов и радиолокационную станцию "Зоопарк-1".