За минувшие сутки украинские бойцы уничтожили еще 470 российских захватчиков.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook.
Таким образом, общие боевые потери противника с 24 февраля по 24 октября ориентировочно составили:
личного состава - около 67 тыс. 940 (+470) человек ликвидировано,
танков - 2 тыс. 590 (+6) единиц,
боевых бронированных машин - 5 тыс. 295 (+11),
артиллерийских систем - 1 тыс. 673 (+6),
РСЗО - 375 (+1),
средства ПВО - 189,
самолетов - 270,
вертолетов - 245,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 1 тыс. 370 (+9),
крылатые ракеты - 350,
корабли/катера - 16,
автомобильная техника и автоцистерны - 4 тыс. 044 (+5),
специальная техника - 149 (+1).
Война в Украине
По данным Генштаба по состоянию на утро 24 октября, авиация Сил обороны в течение суток нанесла 11 ударов. Подтверждено поражение 11 районов сосредоточения вооружения и военной техники врага. Подразделения противовоздушной обороны сбили 12 БпЛА "Shahed-136".
Также, украинские ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили четыре пункта управления, пять районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, четыре склада боеприпасов, зенитный ракетный комплекс, район огневых позиций артиллерии и другие важные объекты противника.
Ранее оперативное командование "Юг" сообщало, что Вооруженные силы Украины за сутки уничтожили на юге 7 оккупантов и радиолокационную станцию "Зоопарк-1".