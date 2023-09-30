Военные также рассказали за обстановку в море и обстрелы Змеиного.

На одном из направлений ВСУ уничтожили важную технику противника, в том числе танки. Как сообщает пресс-служба Сил обороны юга, за минувшие сутки ликвидировано восемь оккупантов и уничтожено много вражеской техники.

В частности, на металлолом пошли три танка, две реактивные системы залпового огня А-22, пушка, разведывательный беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10" и еще один БпЛА, тип которого не определен. Кроме того, уничтожены три единицы автобронетехники врага и две лодки.

По данным пресс-службы, сейчас корабельная группировка врага сейчас развернута в количестве 17 кораблей из них 16 - в Черном море и один - в Азовском. На боевом дежурстве находятся два фрегата, являющиеся надводными ракетоносителями, и снаряженные 16 ракетами типа "Калибр".

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"Продолжается контрбатарейная борьба, враг продолжает активно применять тактическую авиацию, перемещает силы и средства", - рассказали военные.

В пресс-службе отмечают, что в течение суток враг дважды направлял тактическую авиацию и в направлении острова Змеиный, где выпустил три управляемые авиабомбы. В то же время беспилотник оперативно-тактического уровня, курсировавший в том районе, под вечер точно уничтожили силы противовоздушной обороны воздушного командования "Юг".

Также сообщается, что враг нанес удар ракетой типа Х-59 по Херсону. В результате удара разрушено здание.

"Пять раз тактическая авиация противника осуществила пуски 14 управляемых авиабомб в районы населенных пунктов Ольговка, Берислав, Николаевка. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", - добавили в пресс-службе.

Кроме того, говорится, что в течение суток оккупанты обстреливали населенные пункты, среди которых Очаков, на Николаевщине, а также Херсон, инженерное, Садовое, Никольское, Берислав – в Херсонской области.

В результате этих обстрелов три гражданских лица ранены, зафиксированы повреждения несколько частных домов, автомобилей и около 30 гаражей и тому подобное.

Атака дронами сегодня - что известно

Напомним, ночью враг совершил очередную дроновую атаку по территории Украины. В частности, с крымского мыса Чауда беспилотники "Shahed-131/136" были направлены преимущественно по южным регионам. Три десятка ударных дронов уничтожены в зоне ответственности Сил обороны юга: 20 – в Винницкой, 6 – в Одесской, 4 – в Николаевской.

Из-за попадания в объект инфраструктуры Калиновской общины вспыхнул мощный пожар. Для ограждения гражданского населения от распространения огня, местные власти оперативно провели подготовительные мероприятия для эвакуации.

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