Противник продолжает удерживать свои подразделения в приграничных районах Брянской и Курской областей.

На Северском направлении враг активно применяет БпЛА и средства радиоэлектронной борьбы.

Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ по состоянию на 18:00 12 июля относительно российского вторжения, которая обнародована в Facebook.

В сообщении сказано, что на Северском направлении с целью демонстрации присутствия, сковывание действий подразделений Сил обороны в приграничных районах Брянской и Курской областей противник продолжает удерживать свои подразделения.

Также отмечается, что вражеская артиллерия обстреляла населенные пункты Старикове и Новая Слобода Сумской области и Николаевка и Карповичи Черниговской области.

"На этом направлении враг активно применяет БпЛА и средства радиоэлектронной борьбы", - сказано в сообщении.

Ранее УНИАН уже сообщал, что на востоке украинские бойцы отбили несколько атак россиян и заставили их бежать.

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