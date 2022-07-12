На Северском направлении враг активно применяет БпЛА и средства радиоэлектронной борьбы.
Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ по состоянию на 18:00 12 июля относительно российского вторжения, которая обнародована в Facebook.
В сообщении сказано, что на Северском направлении с целью демонстрации присутствия, сковывание действий подразделений Сил обороны в приграничных районах Брянской и Курской областей противник продолжает удерживать свои подразделения.
Также отмечается, что вражеская артиллерия обстреляла населенные пункты Старикове и Новая Слобода Сумской области и Николаевка и Карповичи Черниговской области.
"На этом направлении враг активно применяет БпЛА и средства радиоэлектронной борьбы", - сказано в сообщении.
Ранее УНИАН уже сообщал, что на востоке украинские бойцы отбили несколько атак россиян и заставили их бежать.