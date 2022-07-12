В Бахмутском районе при попытке продвинуться оккупанты понесли потери от кинжального огня наших защитников и хаотично отошли.

На востоке украинские бойцы отбили несколько атак российских войск и заставили их бежать.

Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ по состоянию на 18:00 12 июля относительно российского вторжения, которая обнародована в Facebook.

Отмечается, что на Харьковском направлении враг совершил артиллерийские обстрелы Харькова и ряда населенных пунктов области.

"Оккупанты пытались вытеснить наши войска из района Дементьевки. Но наши воины успешно отбили несколько штурмов указанного села и заставили врага отойти", - сказано в сообщении.

В Генштабе добавили, что на Славянском направлении захватчики обстреляли районы населенных пунктов Дибривное, Мазановка, Адамовка, Барвенково, Гусаровка, Великая Камышеваха, Новая Дмитровка, Крестище, Никополь, Сулиговка и Константиновка.

"Подразделения противника вели штурмовые действия с целью улучшения тактического положения вблизи Краснополья, Долгенького, Мазановки и Ивановки. Украинские воины умело оборонялись, нанесли оккупантам значительные потери и заставили их бежать. С таким же результатом завершилась вражеская попытка разведки боем неподалеку от Долины", - сказано в сообщении.

Вместе с тем на Краматорском направлении активных действий враг не вел, но обстрелял позиции ВСУ неподалеку Маяков, Райгородка, Кривой Луки, Верхнекаменского и Пришиба. Также нанес авиационные удары вблизи Серебрянки и Спорного.

На Бахмутском направлении зафиксированы артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Берестового, Соледар, Вершина, Новолуганское, Бахмут, Яковлевка, Майорск и авиационные удары вблизи Берестового, Белогоровки, Вершины и Яковлевки.

"При попытке продвинуться в направлении Спорное – Ивано-Дарьевка враг понес потери от кинжального огня наших защитников и хаотично отошел", - сообщили в Генштабе.

Ранее УНИАН сообщал, что по данным Генштаба с начала полномасштабного вторжения РФ украинские военные ликвидировали почти 37,5 тысяч российских оккупантов. За минувшие сутки ликвидированы 70 россиян наибольшие потери противник понес на Николаевском направлении.

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