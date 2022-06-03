В районе Метелкино и Белогоровки противник пытался вести штурмовые действия, понес потери и отошел на предыдущие позиции.

В центральной части Северодонецка продолжаются бои.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

В Генштабе отмечают, что на Северодонецком направлении российские оккупанты продолжают обстрелы позиций Сил обороны и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Северодонецк, Боровское, Устиновка и Лисичанск.

"Вражеская штурмовая авиация нанесла авиаудары неподалеку Мирной Долины. Кроме того, в районе Метелкино и Белогоровки противник пытался вести штурмовые действия, понес потери, отошел на предыдущие позиции. В центральной части Северодонецка продолжаются бои", - говорится в сообщении.

Напомним, украинским защитникам удается проводить определенные локальные военные операции в Северодонецке, город может быть освобожден вскоре, заявлял глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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