В центральной части Северодонецка продолжаются бои.
Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
В Генштабе отмечают, что на Северодонецком направлении российские оккупанты продолжают обстрелы позиций Сил обороны и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Северодонецк, Боровское, Устиновка и Лисичанск.
"Вражеская штурмовая авиация нанесла авиаудары неподалеку Мирной Долины. Кроме того, в районе Метелкино и Белогоровки противник пытался вести штурмовые действия, понес потери, отошел на предыдущие позиции. В центральной части Северодонецка продолжаются бои", - говорится в сообщении.
Напомним, украинским защитникам удается проводить определенные локальные военные операции в Северодонецке, город может быть освобожден вскоре, заявлял глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.