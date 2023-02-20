Враг всеми способами осуществляют давление на гражданское население на временно захваченных территориях.

Российские оккупанты в отдельных населенных пунктах Херсонской области обустраивают места для незаконного содержания граждан Украины, которых подозревают в сотрудничестве с Силами обороны и за проукраинскую позицию.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины. "Российские оккупанты всеми способами осуществляют давление на гражданское население на временно захваченных территориях", - отмечается в сообщении.

В частности, как отмечается, в отдельных населенных пунктах Херсонской области захватчики обустраивают места в административных зданиях для незаконного удержания граждан Украины, которых подозревают в сотрудничестве с Силами обороны и за проукраинскую позицию.

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Ситуация в Херсонской области

Россияне отступили с правобережной части Херсонской области на левобережную, но отступая, минировали все на своем пути.

12 февраля стало известно, что на вражеской мине подорвалась машина с гражданскими, в результате чего погибли два человека.

Также противники постоянно обстреливают освобожденные территории, есть много разрушений, жертв и пострадавших.

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