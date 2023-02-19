В соцсетях горожане делятся кадрами огромного столба черного дыма над захваченной базой отдыха.

В оккупированном Бердянске произошел пожар на базе отдыха, которую россияне используют в качестве военного госпиталя. Об этом сообщает в Фейсбук пресс-служба горсовета.

Согласно свидетельствам очевидцев, пожар произошел на базе отдыха "Райский уголок". Столб черного дыма был виден издалека.

"По предварительной информации нам известно, что именно в этом заведении, которое до войны принадлежало председателю РВА Алексею Бакаю, оккупанты расположили госпиталь", – сообщили в горсовете.

Сами оккупанты уверяют, что произошел пожар в ресторане – замкнуло проводку. Утверждается, что при пожаре никто не пострадал.

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Российские "военкоры" поделились уникальными кадрами уничтожения российского ЗРК С-300 в Чаплинке Херсонской области. Пропагандист показал столб дыма за километр от своей позиции со словами: "Пожалуйста, элементарная история, которая называется "прилет".

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