Выбитых из Харьковщины оккупантов хотели перебросить в Донецкую область, но те отказались.

На оккупированной части Луганской области "мобилизованные" прибегли к бунту из-за нежелание ехать воевать на Донецкое направление.

Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины в Telegram.

"Бунт мобилизованных в "ЛНР". В Луганск вернулись мобилизованные, выбитые из Харьковской области. Вместо отпуска их хотели перебросить на фронт в "ДНР". Мамкиных героев своей грудью прикрыли женщины, заявив, что никуда они не пойдут", - говорится в сообщении.

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"Воины" тоже ехать помогать "братскому народу", чтобы вернуться в следующий раз в пакетах, не хотят", - сказано в сообщении.

Как ранее сообщает УНИАН, мобилизованы в "Л/ДНР" отказываются воевать на территориях друг друга и бунтуют против "призыва" в ОРДЛО. Существует условное разделение на "луганских" и "донецких", где каждая с сторон убеждена, что должна воевать только на "своей" территории.

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