В частности, уничтожен один вражеский танк, три ББМ, две артсистемы, 12 БПЛА, одна единица спецтехники.

Потери России в Украине на Таврическом направлении за сутки огромные. Там противник остался без 19 единиц военной техники и 456 человек.

Об этом сообщил бригадный генерал Вооруженных сил Украины, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский в Telegram.

По его словам, на Таврическом направлении враг нанес 8 авиаударов, провел 51 боевое столкновение и совершил 974 артобстрела, наши воины стойко держат оборону на Авдеевском направлении.

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"Общие потери врага составили 456 человек. Один оккупант сдался в плен. Уничтожено 19 единиц военной техники. В частности, один танк, три ББМ, две артсистемы, 12 БПЛА, одну единицу спецтехники. Еще 16 единиц военной техники врага повреждены. В то же время, продолжается ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении", - заявил командующий.

Штупун рассказал о ситуации на Таврическом направлении

Сегодня спикер объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Александр Штупун рассказал о ситуации на фронте, о потерях вражеских отрядов "Шторм" и дезертирстве российских оккупантов в Донецкой области. Говоря о ситуации на Таврическом направлении, он заметил, что отряды "Шторм" и "Шторм-Z" несут значительные потери.

Что касается ситуации вокруг Марьинки, то там активность врага не спадает. "Небольшие группы пехоты идут вперед. Бьются о нашу оборону. Безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки, Новомихайловки зафиксированы 21 раз. То есть 21 раз за сутки враг пытался идти вперед", - сказал Штупун.

Среди прочего, он отметил, что южнее Водяного в Донецкой области оккупанты вели штурм, но успеха не имели.

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