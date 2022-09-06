Такое практикуют на крупных предприятиях.

Российские захватчики свозят в Луганскую область граждан Российской Федерации, чтобы они работали вместо мобилизованных местных жителей.

Об этом сообщает созданный Силами специальных операций Украины сайт "Сопротивление".

По их данным, речь идет о рабочих Алчевского металлургического комбината и шахт "Должанская-Капитальная".

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"Мобилизация в квазиреспубликах "ЛДНР" продолжается. На крупные предприятия свозят женщин и мужчин из Российской Федерации. Зато местных мужчин, которые имеют российский паспорт - принудительно мобилизуют в оккупационные войска", - говорится в сообщении.

"Сопротивление" отмечает, что российские оккупанты наращивают темпы принудительной паспортизации, поскольку хотят мобилизовать до 10 тысяч жителей временно оккупированных территорий.

Ранее глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что оккупанты затопили шахты на территории области, а горняков отправили на фронт.

"Наши шахты, несмотря на всю пропаганду даже со времен Януковича и раньше, были дотационные. И сейчас оккупанты их вообще позатапливали. Они мужчин побросали на фронт. Многие из них уже погибли, многие искалечены", - рассказал он.

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