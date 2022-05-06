В захваченном врагом городе терроризируют людей, мародерству подвергся чуть ли не каждый дом.

Возле Кременной русские оккупанты пытаются форсировать Северский Донец.

Об этом сообщил председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Телеграмм.

"Захваченный город кишит российской техникой. На окраинах идут бои. Орки пытаются форсировать реку", - отмечает он.

Гайдай сообщил, что в оккупации сейчас находятся более 3,5 тысяч горожан. "Россияне всячески терроризируют население: от проверки телефонов до исчезновения украинских патриотов. Таким образом враг проводит контрразведывательные действия", - пишет Гайдай.

При этом отмечает, что мародерству подвергся чуть ли не каждый дом. "В городе сложная гуманитарная обстановка, отсутствуют продукты. Света нет, мобильной связи тоже. Люди ждут возвращения украинского флага", - отмечает он.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки российские захватчики 16 раз обстреляли Северодонецк.

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