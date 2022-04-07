Также от российских оккупантов освобождено село Гремяч.

На Луганщине наши защитники успешно атаковали врага и отбросили его на несколько километров.

Об этом сообщает в Facebook Министерство обороны Украины.

Также сообщает, что Силы специальных операций ВСУ захватили несколько вражеских систем противовоздушной обороны (ПВО), пригодных к использованию

В сообщении сказано, что село Гремяч на Черниговщине освобождено от российских оккупантов.

"Гремяч (Черниговщина) - под украинским флагом!"- отмечают в ВСУ.

Напомним, на Луганщине россияне накапливают силы, чтобы осуществить прорыв. Сейчас эти планы оккупантов не имеют успеха, поэтому они постоянно обстреливают населенные пункты по всей территории Луганской области.

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