На Луганщине наши защитники успешно атаковали врага и отбросили его на несколько километров.
Об этом сообщает в Facebook Министерство обороны Украины.
Также сообщает, что Силы специальных операций ВСУ захватили несколько вражеских систем противовоздушной обороны (ПВО), пригодных к использованию
В сообщении сказано, что село Гремяч на Черниговщине освобождено от российских оккупантов.
"Гремяч (Черниговщина) - под украинским флагом!"- отмечают в ВСУ.
Напомним, на Луганщине россияне накапливают силы, чтобы осуществить прорыв. Сейчас эти планы оккупантов не имеют успеха, поэтому они постоянно обстреливают населенные пункты по всей территории Луганской области.