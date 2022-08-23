Повсюду противник со значительными потерями вынужден был отступить.

На Луганщине в течение суток отражены наступления врага с четырех направлений.

Об этом в своем Telegram сообщил глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

В течение суток отражены наступления врага с четырех направлений - повсюду противник со значительными потерями вынужден был отступить - отметил он.

Гайдай в очередной раз напомнил, что жители Луганщины отказываются работать на оккупанта.

В последние дни эта тенденция усилились. Людям предлагали тяжелую работу фактически за минимальную плату, которую потом еще и не отдавали. А теперь население узнает, что российским специалистам, которых также приглашают на Луганщину для вспомогательных работ, платят в 10-15 раз больше – рассказал председатель ОВА.

На Луганщине захватчики начали подготовку детей к войне

В частности, школьников посвящают в ряды так называемого военно-патриотического движения "Молодая гвардия", рассказал Гайдай.

Между тем, по словам главы ОВА, жители Луганска сообщают о неоднократных случаях исчезновения детей в возрасте от 14 до 18 лет.

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