В 2015 году злоумышленники взорвали радиолокационную станцию, а также два автомобиля сотрудников СБУ и Государственной пограничной службы.

В Луганской области оперативники Службы безопасности Украины установили месторасположение скрытого арсенала с боеприпасами участников незаконных вооруженных формирований ОРДЛО.

Как сообщает пресс-центр СБУ, схрон с боевыми средствами поражения обнаружен в полуразрушенном здании в нескольких километрах от государственной границы. Во время его осмотра правоохранители изъяли более 70 ручных гранат РГД-5.

По предварительным данным, тайник обустроили участники диверсионно-разведывательной группы боевиков, причастной к серии взрывов на территории региона. В состав вражеского подразделения входил взрывотехник из РФ.

Установлено, что в 2015 году злоумышленники взорвали радиолокационную станцию и два автомобиля работников СБУ и Государственной пограничной службы.

"Вражеская диверсионная группа была нейтрализована в ходе масштабной спецоперации в 2018 году. По материалам украинской спецслужбы, главарь боевиков приговорен почти к 8 годам заключения", - говорится в сообщении.

Продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к преступлениям против государственной безопасности Украины.

Как сообщал УНИАН, ранее в Донецкой области в доме боевика обнаружили схрон оружия и боеприпасов.

Также в Донецкой области Служба безопасности Украины задержала боевика самопровозглашенной "ЛНР", сбежавшего из ОРДЛО из-за постоянных издевательств российских кураторов.

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