Командование их забросило на границу Харьковщины и Луганщины через Сватово.

В Луганской области украинские военные взяли в плен пять российских оккупантов.

Об этом сообщил председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Это - пять пленных россиян. Командование их забросило на границу Харьковщины и Луганщины через Сватово", - отметил председатель ОВА.

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По данным Гайдая, им командование приказало занять позиции в чистом поле. Больше никаких приказов, по их словам, не было.

"Ни воды, ни еды. Задач не ставили. Залило окопы дождем. Решили возвращаться, откуда пришли. Попали на украинский блок-пост", - признались оккупанты.

Взяли их в плен бойцы 92-й бригады.

Контрнаступление на Харьковщине и особождение Луганщины

Президент Владимир Зеленский заявил, что Харьковщина почти вся освобождена от российских захватчиков, в оккупации более пяти месяцев жили около 150 тыс. украинцев.

ВСУ оттеснили оккупантов к Луганской области. 5 октября глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил о начале деоккупации Луганщины.

По состоянию на 9 октября стало известно об освобождении ВСУ семи населенных пунктов.

В частности, по словам Гайдая, это села Краснореченской поселковой общины Сватовского района: Новолюбовка, Невское, Грековка, а также села Коломыйчиской сельской общины Сватовского района: Новоегоровка, Надежда, Андреевка, Стельмаховка.

11 октября Гайдай высказал мнение, что продвижение украинской армии на Луганщине будет продолжаться, но не так стремительно, как на Харьковщине, поскольку российские войска успели подготовиться.

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