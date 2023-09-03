Полномасштабная война в Украине продолжается - за прошедшие сутки между нашими воинами и российскими захватчиками произошло 30 боевых столкновений.
Противники пытались двигаться вперед на трех направлениях, но безуспешно, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в воскресенье, 3 сентября, в своей утренней сводке. По его данным, враг зря пытался наступать на Марьинском, Авдеевском и Лиманском направлениях.
"На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новоегоровки Луганской области. На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе восточнее Северного Донецкой области", - отмечается в сообщении.
В Генштабе добавили, что на Марьинском направлении враг напрасно двигался вперед в районе южнее города Красногоровка и села Новомихайловка Донецкой области.
В то же время контрнаступление ВСУ 2023 продолжается на Мелитопольском направлении. По данным Генштаба, защитники и Защитницы украинского государства, в частности, закрепляются на тех рубежах, которых смогли достичь.
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Утром 2 сентября Генштаб ВСУ сообщал, что противник в течение суток пытался двигаться вперед на Авдеевском, Лиманском и Марьинском направлениях, но потерпел провалы. По его данным, произошло 30 боев.
Стоит отметить, что Россия в Украине несет огромные потери. Общие потери врага на 3 сентября 2023 года составляют примерно 264 тыс. 660 противников.