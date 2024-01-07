Утром враг нанес удар по Херсону, есть погибший.

На левобережье Днепра российская армия увеличила количество штурмов на позиции ВСУ и обстрелы населения, ранены 9-летние близнецы.

Как сообщили в Силах обороны юга Украины, в Черном море на боевом дежурстве сейчас находится три российских корабля, еще один – дежурит в Азовском море. Российские ракетоносители заведены в пункты базирования.

В то же время в зоне ответственности указанных подразделений ВСУ продолжается боевая работа по выбиванию вражеских огневых позиций на левом берегу Днепра.

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"Там, где Силы обороны удерживают позиции и продолжают меры по расширению плацдарма, враг не прекращает попыток штурмовых действий при поддержке бронетехники. Количество вражеских атак увеличено до 18 в сутки, но успеха они не имеют. Каждый раз понеся потери, враг возвращался на исходные позиции", - отмечают украинские военные.

Говорится, что оккупанты активно ведут аэроразведку, усиливают артиллерийское давление, интенсивно привлекают ударные дроны по прифронтовым населенным пунктам. В частности, в течение боевых суток (с 7.00 до 7.00) противник нанес четыре авиационных удара с применением крылатых ракет в направлении Одесской области и запустил ракету в направлении Херсонской области. Ракеты потеряли боевую способность в воздухе. Также агрессор нанес авиационный удар с применением шести управляемых авиабомб по полуразрушенной Змиевке на Херсонщине.

Также оккупанты применили БпЛА для сброса осколочных боеприпасов по населенным пунктам Правобережья – тринадцать FPV и десять разрывных боеприпасов были направлены по Станиславу, Береговому, Бериславу, Змиевке, Михайловке, Качкаровке, Золотой Балке. Люди не затронуты.

Кроме того, оккупанты совершили 9 артиллерийских обстрелов населенных пунктов. В частности, били 5 раз по Херсону, дважды - по Тягинке. Обстреляли Белозерку и Красный Маяк на Херсонщине, а также Очаков на Николаевщине. По данным Сил обороны, в результате артиллерийских обстрелов ранены 5 гражданских, из них два ребенка 9 лет. Повреждены полтора десятка частных домов и автомобили.

По данным главы Херсонской ОВА Александра Прокудина, раненые дети - 9-летние близнецы, которые вместе с родителями ехали в машине между Дарьевкой и Федоровкой, когда враг открыл огонь.

"Мальчиков доставили в больницу. Их состояние стабилизировали. У одного – травма стопы, у другого - мягких тканей передней брюшной стенки", - рассказал чиновник.

Также среди раненых в Херсонском районе - 58-летний мужчина, у него - осколочное ранение грудной клетки.

По данным ОВА, уже сегодня захватчики нанесли удар по центру Херсона - пострадал 62-летний мужчина. Раненого доставили в больницу, где медики пытались его спасти. К сожалению, сердце раненого херсонца остановилось - травмы оказались смертельными.

Ситуация на юге - что известно

Напомним, накануне российская армия осуществила 13 штурмов на позиции ВСУ, которые удерживают плацдарм на левобережье Днепра. В то же время украинские защитники ликвидировали 10 оккупантов, уничтожили два БПЛА "Суперкам", миномет, лодку, комплекс видеонаблюдения "Муром-М", ретранслятор связи оккупантов, 5 единиц автобронетехники, 3 наблюдательных пункта, 2 пункта управления БпЛА и реактивную систему залпового огня "Град".

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