Российские захватчики пытались наступать на Купянском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском, Запорожском и Херсонском направлениях.

В субботу, 6 января, произошло 45 боевых столкновений между Силами обороны и российскими оккупантами. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что на Северском и Слобожанском направлениях враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски украинских войск на угрожающие направления, а также наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области РФ.

Тем временем на Купянском направлении украинские защитники отбили 3 атаки врага в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Ивановка Харьковской области.

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"На Лиманском направлении оккупанты наступательных (штурмовых) действий не вели. На Бахмутском направлении наши воины отбили 2 атаки противника возле Орехово-Васильевки и Клещиевки Донецкой области", - сообщили в Генштабе.

Между тем на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку.

"Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 8 атак противника в районах Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 16 атак вблизи Первомайского и Невельского Донецкой области", - говорится в сообщении.

В Генштабе также проинформировали, что на Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага неподалеку Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где отражено 9 атак. Кроме того, на Запорожском направлении наши защитники отбили 5 атак противника западнее Ивового, Работиного и южнее Новодаровки Запорожской области.

"На Херсонском направлении украинские воины продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил 18 безуспешных штурмовых действий на позиции Сил обороны", - добавили в Генштабе.

Война в Украине - последние новости

Стало известно, как оккупанты цинично издеваются над гражданскими заложниками. Как рассказал руководитель пресс-службы координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко, россияне похитили тысячи гражданских заложников на оккупированных территориях и используют их для информационных операций. В то же время существует реальная проблема с их освобождением.

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