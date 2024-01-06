Что произошло на юге Украины уточнили в ВСУ.

На одном из направлений российская армия усилила артиллерийское давление, но подразделения ВСУ удерживают позиции на Левобережье и наносят врагу существенный урон, в частности уничтожили наблюдательный комплекс "Муром".

Об этом сообщили в Силах обороны юга Украины. Отмечается, что оккупанты ведут аэроразведку и наращивают артиллерийское давление обстрелами, применяют ударные дроны по населенным пунктам. В течение боевых суток (с 7.00 до 7.00) они нанесли удар крылатой ракетой, вероятно, "Искандер-К" в направлении Криворожья и два авиационных удара по Николаевской области с использованием противорадиолокационных ракет Х-31П, которые потеряли боевую способность в воздухе.

"Противник продолжает точечные ракетные удары по промышленным объектам. Ракетой неустановленного типа он попал по сельскохозяйственному предприятию на Херсонщине. Разрушены складские помещения. Погиб гражданский. Восемь управляемых авиабомб тактическая авиация врага доставила на Красный Маяк и Змиевку. Реализуя разрушение почти полностью разрушенных сел, враг продолжает давление на мирное население деоккупированных территорий", - констатируют военные.

Так, девять FPV-дронов и шесть сбросов с БпЛА других модификаций осколочных боеприпасов привели к повреждениям домов, автомобилей и коммуникаций в Золотой Балке, Николаевке, Качкаровке и Михайловке на Херсонщине. Ночью, во время Дроновой атаки, из временно оккупированного Крыма враг направил два БпЛА типа "Shahed-131/136", один из которых был уничтожен подразделениями противовоздушной обороны в Николаевской области, другой - в Хмельницкой области.

Кроме того, за минувшие сутки оккупанты совершили 12 артиллерийских обстрелов населенных пунктов. По Херсону ударили 6 раз. Обстреляны также Садовое, Золотая Балка, Благовещенское, Ивановка, Тягинка на Херсонщине, Очаков и территории Куцурубской общины на Николаевщине. В результате артиллерийских обстрелов ранены 5 человек. Повреждены админздание, многоэтажка, 15 частных домов, гаражи, автомобили, сельхозтехника.

Сейчас в Черном море находится пять боевых кораблей вражеского флота, еще один - в Азовском. С ухудшением погоды агрессор завел в пункты базирования надводные ракетоносители, но уровень угрозы сохраняется.

"Враг не прекращает попыток выбить подразделения ВСУ с позиций на левобережье Днепра. В течение суток противник совершил 13 штурмов, но они остались бесполезными. Украинские защитники удерживают занятые позиции и наносят врагу значительные потери в живой силе и технике", - говорится в сообщении.

Сейчас в Силах обороны получили подтверждение, что за минувшие сутки на левом берегу стало меньше на 10 оккупантов, два БпЛА "Суперкам", миномет, лодку и комплекс видеонаблюдения "Муром-м", который украинцы называют "глазом Мордора".

Также уничтожен ретранслятор связи оккупантов, 5 единиц автобронетехники, 3 наблюдательных пункта, 2 пункта управления БпЛА и реактивную систему залпового огня "Град", попадание в которую зафиксировано на видео.

"На Херсонщине Силы обороны юга эффектно ликвидировали вражескую РСЗО БМ - 21 "Град", - прокомментировали феерическое попадание украинские защитники.

ВСУ уничтожили российский комплекс "Оса"

Накануне российская армия нанесла массированные удары по населенным пунктам юга Украины, но украинские защитники уничтожили много вражеской техники.

В том числе ликвидирован комплекс "Оса", три пушки, миномет, лодка, два наблюдательных пункта врага и пусковую установку БпЛА.

Вас также могут заинтересовать новости: