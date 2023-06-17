Обнаружен беспилотник неустановленного типа.

В небе над Киевской областью зафиксирован вражеский беспилотник. Работает противовоздушная оборона.

Об этом сообщают Киевская областная военная администрация и Воздушные силы ВСУ.

"В воздушном пространстве зафиксировано БПЛА. Силы ПВО работают по цели", - сообщили в ОВА.

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Жителей призывают находиться в укрытиях и других безопасных местах во время воздушной тревоги. В то же время перед этим воздушные силы сообщили, что на севере зафиксировано движение БПЛА неустановленного типа.

Последние ракетные атаки России

Около 11:00 16 июня в ряде областей Украины прозвучала воздушная тревога. В Киеве и области прогремели взрывы. Как стало известно потом, это была работа ПВО. Российские оккупанты ударили крылатыми ракетами "Калибр" и аэробалистическими ракетами Х-47 "Кинжал". Уничтожены все запущенные ракеты.

В Киевской области в результате ракетного удара российских оккупантов были разрушены частные дома, есть пострадавшие.

СМИ рассказали, как 12-летний Роман с Киевщины чудом спасся во время ракетной атаки РФ 16 июня. В его дом попали обломки ракет, но, к счастью, мальчик в этот момент был в погребе.

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