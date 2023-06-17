Ребенок спрятался в погребе под домом перед тем, как туда попали обломки российской ракеты.

12-летний Роман с Киевщины чудом спасся во время ракетной атаки РФ 16 июня. В его дом попали обломки ракет, но, к счастью, мальчик в этот момент был в погребе.

Об этом рассказала мама подростка Виктория Сушко в комментарии "УП". По ее словам, это произошло в Вышгородском районе, в частном доме пригорода Киева.

"Мой 12-летний сын Роман остался дома один. И я, и моя мама уехали на работу. Он просился со мной, не придала этому значения. Около 11 часов началась воздушная тревога. Сын начал писать сообщения, что дома "громко" и ему страшно", – вспоминает женщина.

Впрочем, она перечитала новости, узнала, что "Калибры" летят со стороны Черкасской области, немного успокоилась и убеждала сына, что ему ничего не угрожает. Однако Роман продолжал писать маме и просил не ехать домой, потому что было "громко". Сам он спустился в погреб под домом.

В 11.58 Викторая получила сообщение от сына с текстом: "Мама, у нас нет дома!"

"Роман прислал фото, они были не четкими, поэтому подумала, что ничего серьезного не случилось. Казалось, что ребенок фантазирует. Потом сын уже звонил в истерике, спрашивал где я, говорил, что ему очень страшно. Когда приехала, то все увидела собственными глазами", - вспоминает женщина.

От дома остались только стены и часть мебели. Поврежден сарай и гараж с автомобилем. Ребенка из-под завалов дома вытащили соседи.

"Меня из-под завалов вытащил дядя. Думал, что в дом попала сама ракета, ведь было очень громко. Сейчас чувствую себя неплохо. Когда это произошло было страшно, но я не совсем понимал, что происходит. Героем себя я не чувствую", – рассказал мальчик.

Дом Романа уже не первый раз получает повреждения с начала полномасштабной войны. В прошлый раз повреждения были незначительными - вылетели только два окна. В то же время это повлияло на психическое состояние Романа. Психиатр рекомендовал сменить место жительства.

"Роман очень часто просил меня спускаться в погреб во время воздушных тревог. Постоянно его успокаивала, говорила, что все будет хорошо. Теперь понимаю, что его опасения не были напрасными", – добавила женщина.

Семья временно переехала к друзьям. Их дом непригоден для проживания.

Ракетный удар 16 июня

Около 11:00 16 июня в ряде областей Украины прозвучала воздушная тревога. В Киеве и области прогремели взрывы. Как стало известно потом, это была работа ПВО. Российские оккупанты ударили крылатыми ракетами "Калибр" и аэробалистическими ракетами Х-47 "Кинжал". Уничтожены все запущенные ракеты.

В Киевской области в результате ракетного удара российских оккупантов были разрушены частные дома, есть пострадавшие.

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