На месте падения произошел пожар.

В Киевской области вследствие ракетного удара российских оккупантов были разрушены частные дома, есть пострадавшие. Об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов.

"В результате ракетного удара врага в одном из районов Киевщины повреждены частные дома. Начался пожар. Есть пострадавшие", - отметил он.

Небытов добавил, что на месте работает полиция, медики и спасатели.

Видео дня

Руководитель полиции призвал всех во время воздушной тревоги находиться в укрытиях.

Воздушная тревога 16 июня и взрывы в Киеве - что известно

В пятницу утром, 16 июня, в Киеве и ряде областей была объявлена тревога в связи с ракетной атакой.

Вскоре в Киевской области отработала ПВО. По предварительной информации, силы ПВО уничтожили шесть аэробалистических ракет "Кинжал", шесть крылатых ракет "Калибр" и два разведывательных беспилотника.

В Подольском районе были слышны громкие взрывы от работы ПВО рядом со столицей. В Киеве поврежденных объектов, домов после ракетной атаки нет.

Глава МИД Дмитрий Кулеба связал сегодняшнюю атаку врага с "сигналом" Путина к африканской делегации, которая как раз сегодня прибыла с официальным визитом в Киев - с "мирным планом" и уступками для РФ.

Взрывы в Украине - данные Генштаба

Сегодня ночью РФ нанесла очередной авиационный удар по Украине - задействовала 2 иранских ударных БпЛА типа "Shahed". Все дроны уничтожены противовоздушной оброной.

За прошедшие сутки враг нанес 5 ракетных ударов, применив крылатые ракеты Х-101 / Х-555 и Х-59.

Кроме того, нанес более 60 авиационных ударов, также совершил более 80 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

К сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, повреждены промышленные объекты в Кривом Роге Днепропетровской области, жилые дома и административная инфраструктура на Херсонщине.

Вас также могут заинтересовать новости: