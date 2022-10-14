Среди обнаруженного – более полутысячи артснарядов и боеприпасов к РСЗО "Град" и "Ураган", а также более сотни противотанковых управляемых ракет и противотанковых мин.

В Херсонской области во время бегства от Вооруженных сил Украины российские оккупанты оставили целые арсеналы своего оружия.

Как сообщает Служба безопасности Украины, во время стабилизационных мер на деоккупированной части Херсонской области СБУ выявила полный склад с ракетно-артиллерийским вооружением российских захватчиков.

Среди выявленного – более полтысячи артснарядов и боеприпасов к реактивным системам залпового огня "Град" и "Ураган", а также более сотни противотанковых управляемых ракет и противотанковых мин.

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Отмечается, что замаскированный склад с вражескими боеприпасами находился в помещении дома культуры поселка Великая Александровка.

Сейчас все изъятые российские средства поражения переданы для нужд ВСУ.

Также в СБУ рассказали, что установили многочисленные факты убийств и пыток местных жителей в ходе временной оккупации района.

В частности, используя массовые расстрелы и пытки, враг пытался запугать людей и заставить их "сдавать" места пребывания участников движения сопротивления.

Установлено, что захватчики не позволяли жителям поселка хоронить убитых и замученных родственников на кладбище. Для этого люди должны были использовать двор собственных домовладений.

Правоохранителями также задокументирован факт похищения жительницы поселка, которую оккупанты "обвинили" в корректировке артобстрелов по позициям оккупационных группировок.

Также на территории местного гаражного кооператива обнаружена вражеская "СТО", к которой россияне свозили похищенные у граждан автомобили и разбирали их на запчасти для последующего вывоза в РФ.

Контрнаступление ВСУ и трофейная российская техника

Как сообщила 13 октября начальник пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, на Херсонском направлении ВСУ продолжают оттеснять врага до правого берега Днепра и держать контроль над переправами. Оккупанты тем временем пытаются наладить альтернативные переправы - возводят понтонные мосты.

Между тем, в ходе контрнаступления ВСУ в Украине продолжается российский "ленд-лиз".

В частности, стремительный прорыв Украины в Харьковской области месяц назад привел к тому, что в руки украинских воинов попали сотни единиц российской бронетехники, поскольку российская армия, оставив свое тяжелое вооружение и склады с припасами, беспорядочно отступила. Россияне также бросили большое количество артиллерийских снарядов советского образца, которые почти закончились у Украины.

В британской разведке предположили, что более половины украинского танкового парка состоит из захваченных у россиян военных машин.

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