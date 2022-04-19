Военные РФ не прекращают обстреливать мирное население.

В Запорожской области оккупанты продолжают терроризировать работников АЭС, похищают и пытают людей, а также размещают "Грады" прямо на базах отдыха.

Об этом сообщается в Telegram Запорожской ОВА.

В Пологовском районе идут бои, оккупанты пытаются вести наступательные действия в направлении Покровское-Гуляйполе. В городе Орехов в результате обстрелов один ребенок получил ранения, сейчас 14-летняя девочка в больнице.

Для удара по Гуляйполю Пологовского района враг применил реактивные системы залпового огня и другие средства артиллерийского поражения. В результате один человек получил ранения.

Враг оставляет после себя снаряды и ловушки. Возле села Щербаки Пологовского района мужчина подорвался на мине, когда ехал по трассе. Он потерял ногу. Также на вражеской мине подорвался мужчина из села Яблоневое, он получил тяжелые травмы.

На Запорожской АЭС и в Энергодаре оккупанты продолжают устанавливать свои "порядки". В Днепрорудном враг вводит комендантские часы. В Каменско-Днепровской общине оккупанты за нарушение правил гражданского порядка и комендантского часа угрожают людям заключением на 15 суток и общественными работами.

"Ротация работников происходит. Формально оккупанты в работу станции не вмешиваются, но все технические решения персонал и в дальнейшем вынужден согласовывать с военным командиром россиян. Кроме того, на ЗАЭС на смену предыдущей бригаде прибыла дежурная бригада росатомовских "туристов", - добавили в сообщении.

Оккупанты распространяют дезинформацию и пытаются склонить людей к "русскому миру". В курортной Кирилловке враг роет окопы, на базах отдыха военные РФ устанавливают "Грады". Оккупанты также разместились в селах Любимовка и Зеленый гай Васильевского района.

В селе Басань местное население начало сообщать оккупантам, где живут участники АТО и их семьи. В Мелитополе российские военные снимают провокационные ролики и привлекают к этому местную молодежь.

"В Мелитопольскую многопрофильную больницу интенсивных методов лечения под конвоем российских военных доставили пленного солдата ВСУ. Парня пытали и издевались над ним так, что он попытался порезать себе вены. Врачам пришлось оперировать бойца под дулами автоматов. После операции конвой российских военных сразу увез украинского пленного в неизвестном направлении", - добавили в Запорожской области.

Также в Мелитополе враг создает "казачьи дружины", для этого оккупанты свозят людей из оккупированного Крыма и привлекают местных коллаборантов. В Днепрорудном оккупанты якобы хотят назначить своего главы города.

"Бывший главарь террористов "ДНР" Игорь Безлер по прозвищу "Бес" "засветился" в оккупированном Бердянске. Ранее он отличился чрезвычайной жестокостью на Донбассе", - отметили в ОВА.

В городе Токмак российские военные похитили сотрудника полиции. Ночью они зашли в дом мужчины и вывезли его в неизвестном направлении. На блокпосте оккупанты задержали и вывезли в неизвестном направлении инспектора группы реагирования Бердянского РВП, старшего лейтенанта полиции. В Мелитополь боевики РФ похитили сотрудника ГСЧС.

"Оккупанты готовят провокации на Пасху. По предварительной информации, они планируют обстрелять храмы Запорожской области", - добавили в Запорожской ОВА.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Шойгу впервые за три недели сделал заявление о войне в Украине.

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