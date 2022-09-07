Рашисты не прекращают массированных артиллерийских обстрелов мирных населенных пунктов области, а за последние сутки похитили в регионе четыре человека.

Российские военные во временно оккупированной Херсонской области совершают многочисленные преступления. За последние сутки Нацполиция открыла 21 уголовное дело.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП области в Facebook.

По данным правоохранителей, после захвата Херсона россияне разворовали и уничтожили имущество сети ломбардов: сумма ущерба составляет 800 тысяч гривень.

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Помимо этого, в Миловском сельском совете захватчики угнали служебный автомобиль центра первичной медико-санитарной помощи, из-за чего жители пяти сел не могут вовремя получить неотложную медицинскую помощь.

В Чернобаевке пьяные российские военные подожгли кафе-магазин. Здание и все имущество в нем уничтожено.

В полиции добавили, что оккупанты не прекращают массированных артиллерийских обстрелов мирных населенных пунктов области, а за последние сутки похитили в регионе четыре человека.

Напомним, ранее российские оккупанты украли в Херсоне самую известную в Украине баржу. На ней каждый год перевозили арбузы в Киев.

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