Ночью враг пытался вести разведку тремя беспилотниками типа "Орлан-10", но все они ликвидированы Силами обороны.

На Херсонщине вражеский взвод пытался продвинуться на одном из направлений, но потерпел поражение и отступил.

Об этом сообщил спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров.

Он отметил, что оккупанты продолжают держать оборону, осуществляя обстрелы позиций ВСУ вдоль линии соприкосновения, чтобы помешать продвижению подразделений Сил обороны. В то же время враг пытается создавать новые рубежи обороны, и время от времени пытается продвинуться и восстановить контроль над ранее утраченными позициями.

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"Ночью силами мотострелкового взвода, без тяжелой бронированной техники, враг пытался продвинуться на одном из направлений на Херсонщине. В результате боевого столкновения противник понес потери и ретировался", - сообщил Назаров.

Он добавил, что в течение ночи враг пытался вести воздушную разведку тремя беспилотными летательными аппаратами типа "Орлан-10", но все они были уничтожены украинскими военными.

Назаров напомнил, что уже на рассвете враг пытался нанести удар дронами-камикадзе по объектам критической инфраструктуры и подразделениям Сил обороны в Николаевской и Одесской областях – все дроны были уничтожены.

Ситуация на фронте по состоянию на 12 октября

Сегодня воины Воздушных сил ВСУ всего за 18 минут сбили четыре ударных вертолета российских оккупантов.

Утром 12 октября на юге украинские зенитчики сбили 9 дронов-камикадзе.

11 октября главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный сообщил, что за двое суток расчетами зенитного ракетного дивизиона было сбито 9 из 11 вражеских БПЛА "Shahed-136".