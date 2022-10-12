Украинцы продолжают успешно уничтожать иранские дроны-камикадзе, которые РФ активно использует для обстрелов территории Украины.

На Николаевщине украинские зенитчики сбили 9 дронов-камикадзе.

Об этом сообщила служба связей с общественностью воздушного командования "Юг".

"Утром, 12 октября, над Николаевщиной силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Пивдень" сбиты девять вражеских дронов-камикадзе Shahed-136", - говорится в сообщении. Видео дня

Иранские дроны на войне против Украины

В середине августа стало известно, что Иран продал России тысячу своих беспилотников.

23 сентября МИД Украины по поручению президента лишило посла Ирана аккредитации, а также приказало существенно сократить количество дипломатического персонала посольства Ирана в Киеве в ответ на продажу России ударных беспилотных аппаратов.

В последнее время участились удары врага иранскими дронами. Таким образом РФ экономит ракеты, запас которых у Путина исчерпан для атак по критической инфраструктуре зимой.

По данным ВСУ, подразделения противовоздушной обороны уничтожают дроны-камикадзе иранского производства вдвое чаще, чем они достигают цели.

В ночь на 11 октября ВСУ сбили восемь дронов-камикадзе, которыми враг атаковал Одесскую и Николаевскую области.

По словам представителя Командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, украинская ПВО успешно справляется с иранскими дронами.

Справка УНИАН. Дрон-камикадзе – баражирующий боеприпас. Он предназначен для поражения целей на дальнем расстоянии. Наводится дрон на стационарную цель по спутниковым координатам. Запускается с пусковой платформы, имеет двигатель с помощью которого набирает скорость и высоту. Цель поражает боеголовку в носовой части дрона.

Впервые в Николаевской области иранский дрон-камикадзе "Shahed-136" российская армия применила 20 сентября, нанеся удар по прибрежной зоне Очакова.

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