Неудачные штурмовые действия враг проводил в районах населенных пунктов Уды, Петровка и Гусаровка.

На Харьковском направлении украинские военные нанесли оккупантам потери и заставили их бежать назад после неудачного штурма.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

Отмечается, что на Харьковском направлении враг активно вел воздушную разведку беспилотниками.

Кроме того, враг значительные усилия уделяет улучшению логистического обеспечения подразделений, действующих на указанном направлении.

"С целью улучшения тактического положения оккупанты вели штурмовые действия в районах населенных пунктов Уды, Петровка и Гусаровка. Украинские воины нанесли захватчикам значительные потери и заставили бежать назад", - говорится в сообщении.

Ранее была информация, что в результате взрывов в Крыму 9 августа, российская армия потеряла 9 самолетов.

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