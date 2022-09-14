На деокупованій территории Харьковщини Служба безопасности Украины задержала коллаборанта, который помогал россиянам грабить своих односельчан.
Как сообщает СБУ, по данным следствия, 61-летний житель одного из сел Чугуевского района добровольно пошел на сотрудничество с российскими оккупантами еще в начале вторжения.
В частности, злоумышленник предоставлял вражеским солдатам продукты, обеспечивал оккупантов жильем, наводил их на дома состоятельных односельчан для изъятия у них бытовой техники и автомобилей, а также помогал проводить обыски у своих земляков и мародерить в оставленных домохозяйствах.
Установлено, что мужчина ранее уже был осужден за кражу с проникновением в жилище.
"Сотрудники СБУ задержали его во время оперативной отработки деоккупированных территорий. В этот же день следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области Вооруженные силы Украины на отдельных участках вышли к государственной границе.
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