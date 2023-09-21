16 сентября Егор Рябенко попал под обстрел во время выполнения боевого задания.

На фронте погиб вице-чемпион Украины по тайскому боксу муай-тай Егор Рябенко, который после полномасштабного вторжения России вступил в полк "Азов".

Как отмечается в сообщении в Telegram-канале Министерства молодежи и спорта Украины, Рябенко родом из Запорожья, где занимался в местном спортивном клубе "Прайд".

Он неоднократно был победителем чемпионата Запорожской области по боксу муай-тай. В 2020 году получил серебряную медаль чемпионата Украины. С 2019 года был судьей по тайскому боксу.

Видео дня

"После полномасштабного вторжения Герой пошел защищать Родину, вступив в полк "Азов". 16 сентября Егор выполнял боевое задание, однако попал под обстрел и погиб вместе с другими защитниками", - говорится в сообщении.

Погибшие бойцы ВСУ

Как сообщал УНИАН, ранее в бою против российских оккупантов погиб многократный чемпион по социальным инновациям изобретатель Борис Чубин. Он погиб 30 августа под Авдеевкой, выполняя боевое задание в составе 59 отдельной мотопехотной бригады им. Якова Гандзюка.

Чубин, в частности создал прибор iHelp для незрячих и слабовидящих людей, который помогает таким людям беспрепятственно передвигаться по городу. Среди его разработок также приложение для смартфонов Garden club для садоводов, которое ориентирует, как и когда нужно высаживать те или иные растения.

Вас также могут заинтересовать новости: