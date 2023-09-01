Речь идет о многократном чемпионе Украины по социальным инновациям.

Украина потеряла еще одного защитника-героя - в бою с оккупантами погиб многократный чемпион по социальным инновациям изобретатель Борис Чубин.

О гибели 24-летнего мужчины сообщила его мать Татьяна Чубина в социальной сети Facebook.

"Мой сын... моя надежда... моя гордость ... на ЩИТЕ", - написала она.

По ее данным, Борис погиб под Авдеевкой 30 августа 2023 года, выполняя боевое задание в составе 59 отдельная мотопехотная бригада имени Якова Гандзюка.

Борис Чубин - один из самых известных представителей нашей молодежи

Борис Чубин - один из самых известных украинцев современного поколения, многократный чемпион страны по социальным инновациям. Его гибель многих потрясла, люди выражают соболезнования его матери, которая является волонтером.

За словами общественного деятеля Зои Казанжи, Татьяна растила сына одна, а ее сын был необыкновенным парнем.

"Блестящее образование, несколько иностранных языков. Не захотел в свое время поехать за границу на учебу... Мамы наших золотых ребят рожали своих детей точно не для войны. Радовались их обычным и необычайным успехам, водили в школу и на кружки, ругали и обнимали, поддерживали и шутили. И определенно любили ... Лети, золотой мальчик. Там уже много наших. К сожалению, много", - подчеркивает Казанжи.

Изобретения Бориса Чубина

Известно, что Борис Чубин, в частности, будучи подростком, создал прибор iHelp для незрячих и слабовидящих людей, который помогает беспрепятственно перемещаться по городу людям с ограниченными физическими возможностями. Вторая его разработка - приложение для смартфонов Garden club для садоводов, которое ориентирует, как и когда нужно высаживать те или иные растения. Третья - социальная сеть для слепых и слабовидящих, чтобы они могли свободно общаться друг с другом независимо от возрастной категории.

За создание навигационного мини-компьютера для незрячих людей Чубин был признан победителем Всеукраинского конкурса "Инновационный прорыв-2013". Его проект "Создание равных возможностей для слепых и слабовидящих" получил высшую оценку международного жюри и специалистов в области высоких технологий. За победу в престижном конкурсе боролись 248 украинских изобретателей, программистов и инженеров-робототехников.

Чубин владел английским, немецким и китайским языками. В марте 2014 года получил гранд на обучение в одной из престижных гимназий Германии, но отказался, решив остаться в Украине, чтобы помогать своими разработками украинской армии.

Борис стал единственным выпускником в Одесской области, который поступил сразу на второй курс одновременно в два вуза - изучал банковское дело и международные правовые отношения.

В боях за Украину погиб доброволец из Британии

Напомним, этим летом в боях с оккупантами также погиб известный доброволец из Британии Сэмюэл Ньюи. Он защищал Украину более года и принимал непосредственное участие в освобождении наших восточных территорий.

О его гибели стало известно 31 августа 2023 года. Печальную новость сообщил брат бойца Дэниел.

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