Украинским военным удалось взять сразу четыре позиции россиян и наделать много "беды" врагу после возвращения в строй.

Во время выполнения боевого задания на одном из направлений фронта бойцы 12-й бригады специального назначения Нацгвардии "Азов" провели спланированную операцию после официального возвращения на фронт. По ее результату, штурмом удалось взять сразу четыре позиции россиян.

Это произошло 23 августа, сообщили в "Азове". Отмечается, что во время операции отличились бойцы 1-го батальона спецназначения и бригадной артиллерии.

Военным силами артиллерии и во время стрелковых боев удалось уничтожить 13 российских оккупантов и ранить еще 12. Кроме того, бойцы бригады также взяли в плен двух военных РФ, которые были переданы соответствующим структурам для проведения дальнейших обменов.

"В результате наступательной операции удалось улучшить тактическое положение на глубину до 400 метров и 500 метров по фронту", - уточнили в бригаде.

Последние новости относительно потерь РФ и боев на украинском фронте

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки украинские защитники и защитницы ликвидировали еще 560 российских захватчиков. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине около 265 тыс. 680 своих военных.

По данным Генштаба ВСУ, украинские войска продолжают наступать на Мелитопольском направлении и имеют определенный успех в направлении Работино-Новопрокоповка. Там силы обороны сейчас закрепляются на достигнутых рубежах.

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