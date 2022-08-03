Кроме живой силы противника, украинским защитникам также удалось уничтожить танк и две боевые машины пехоты БМП-2 россиян.

На Донецком направлении морские пехотинцы устроили засаду и ликвидировали 15 оккупантов, еще троих взяли в плен.

Об этом сообщают Военно-морские силы ВСУ.

Кроме живой силы противника, украинским защитникам также удалось уничтожить танк и две боевые машины пехоты БМП-2 русских.

Личный состав воинских частей и подразделений морской пехоты ВМС ВСУ в составе группировок продолжает наносить потерь российским оккупантам и делать все возможное, приближая победу Украины. На Донецком направлении морские пехотинцы устроили засаду, в результате чего уничтожили 2 БМП-2, 1 танк, 15 человек живой силы и взяли 3 пленных – говорится в сообщении.

Кроме того, морпехи ВСУ продолжают уничтожать оккупантов на Херсонском направлении. Там артиллеристы подбили вражеский танк, который находился в зоне ответственности подразделения, а бойцы взяли двух пленных.

Также артиллерийские подразделения наносили удары по скоплению живой силы и техники оккупантов, вели контрбатарейную борьбу. Потери врага уточняются.

"Что в очередной раз демонстрирует все "преимущества" жизни под российской оккупацией. Со стороны кремлевских хозяев они имеют соответствующее отношение, их гонят, как скот на смерть, и иногда даже не выдают средства защиты. Исходя из этого, у таких мобилизованных выбор не велик. Погибнуть от украинского оружия или быть расстрелянным своими. Однако, есть и третий вариант – сдаться в плен. Украинцы уважают международное право, поэтому несмотря на всю ненависть к российским извергам, пленных не убивают – добавили в ВМС ВСУ.

Ранее сообщалось, что россияне во время вчерашнего штурма Соледара потеряли 100 человек убитыми, еще 30 сдались в плен ВСУ. Среди них 24 "кадыровца".

В целом с начала полномасштабной войны в Украине было ликвидировано 41 350 оккупантов. Наибольшие потери противник понесет на Бахмутском и Донецком направлениях.

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