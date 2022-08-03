Среди пленных - 24 чеченца - наемники набранные и обученные.

В результате неудавшегося штурма Соледара российские войска потеряли 100 человек убитыми, еще 30 сдались в плен ВСУ.

Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.

Среди пленных - 24 чеченца - наемники набранные и обученные в широко разрекламированном Кадыровым университете спецназа Росгвардии.

"Хорошее получилось пополнение обменного фонда пленных и источник ценной развединфомации о том, как обманывают наёмников", - говорится в Telegram Геращенко.

Война в Украине: актуальные данные

Российские войска сосредоточились на захвате Донбасса. Враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение в направлении Авдеевки - с потерями отошел.

На направлении Видродження – Кодема и Доломитное – Семигорье украинские воины нанесли мощное огневое поражение и заставили оккупантов отойти. Под Бахмутом бои продолжаются.

Наступления русских на Краматорском и Харьковском направлениях 2 августа успешно отбиты.

В связи с низким уровнем укомплектованности личным составом танкового полка резерва, техника воинской части, которая была перемещена на Запорожский направление в конце мая текущего года, передана для доукомплектования танковых батальонов, входящих в состав 58 общевойсковой армии Южного военного округа.

В результате точных ракетных ударов ВСУ по складам оккупантов в Херсонской области Россия начала перебрасывать на юг дополнительные подразделения и сейчас заняла оборонительную позицию.

По словам экс-заместителя начальника Генштаба генерал-лейтенанта Игоря Романенко, РФ могла изменить план наступления на Украину, пытаясь захватить южные области.

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