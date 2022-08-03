В нашей стране ликвидированы еще шесть вражеских танков, поделились в Генштабе украинской армии.

Потери России в Украине на сегодня - на среду, 3 августа, серьезно возросли и составляют 41 350 человек.

За сутки на нашей земле были ликвидированы 180 противников, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины на своей странице в Facebook.

По его данным, также были уничтожены шесть танков противника, восемь боевых бронированных машин, три артсистемы, одно средство противовоздушной обороны, восемь единиц автомобильной техники, один беспилотник оперативно-тактического уровня, шесть крылатых ракет и одна единица специальной техники.

"Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Донецком направлениях", - добавили в Генштабе.

Напомним, российские захватчики осуществили полномасштабное вторжение в Украину рано утром 24 февраля. Власти РФ не объявляли Украине войну, а назвали свои действия "спецоперацией" для "демилитаризации" и "денацификации". Под таким предлогом россияне взяли под контроль часть востока и юга нашего государства.

ЗСУ давали достойный отпор противникам. Генштаб украинской армии сообщал, что по состоянию на 2 августа на нашей территории ликвидировали 41 тыс. 170 врагов.

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