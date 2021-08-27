Всего оккупанты трижды нарушили режим прекращения огня.

Боевики на Донбассе трижды нарушали режим прекращения огня. В результате один украинский военный получил ранения.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС в Facebook.

За прошедшие сутки, 26 августа, противник бил из противотанковых ракетных комплексов возле населенного пункта Орехово. Кроме того, боевики обстреляли позиции украинских военных из минометов 82-го калибра возле Авдеевки, а в районе Новолуганского вели огонь из стрелкового оружия.

В свою очередь украинские военные открывали огонь в ответ.

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Как ранее сообщал УНИАН, 26 августа российские войска и подконтрольные им оккупанты обстреляли из гранатомета поселок Травневое в Донецкой области. Инцидент произошел накануне - под обстрел попал жилой сектор. Около 18:40 в сторону Травневого со стороны Вооруженных сил РФ было совершено 2 выстрела из АГС-17. Спустя полчаса стало известно, что две гранаты взорвались на территории частного дома.

Автор: Анастасия Горбачева