С начала суток вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня.

В районе проведения операции Объединенных сил один украинский военнослужащий погиб, еще двое получили ранения.

Об этом говорится в сводке штаба ООС.

Раненым воинам оказали домедицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. "Состояние здоровья одного раненого – средней тяжести, второго – удовлетворительное", уточнили в штабе.

С начала суток вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В частности, позиции украинских воинов возле Новозвановки и Причепиловки попали под обстрел из минометов калибра 120 мм.

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В районе Гнутово и Водяного оккупанты с помощью беспилотного летательного аппарата сбросили выстрелы ВОГ-17.

В Луганской области зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата, вероятно типа "Орлан-10", с пересечением линии соприкосновения.

Напомним, в течение последних двух суток российские вооруженные формирования активно использовали свои беспилотники для атаки позиций Вооруженных сил Украины, один из них был сбит украинскими военными.

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Автор: Светлана Закелова