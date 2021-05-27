На обстрел российско-оккупационных войск наши защитники открыли ответный огонь.

Вблизи Новотошковского в результате снайперского обстрела со стороны оккупантов погиб украинский военный.

Как сообщает пресс-центр оперативно-тактической группировки "Север" в Facebook, сегодня российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня и осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников недалеко от населенного пункта Новотошковское.

"В результате снайперского выстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение, несовместимое с жизнью. Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что на обстрел российско-оккупационных войск наши защитники открыли ответный огонь.

На месте происшествия работают должностные лица бригады и группа оперативного реагирования Военной службы правопорядка ВС Украины.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

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Автор: Антонина Доломанжи