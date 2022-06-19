В Новомосковском районе Днепропетровщины, где продолжается ликвидация пожара на нефтебазе, взорвался резервуар с топливом.
Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"Только что взорвался резервуар с топливом в Новомосковском районе. Там спасатели 14-й час борются с пожаром, который вызвала ракетная вражеская атака. Один спасатель погиб, двое с ожогами госпитализированы", - сообщил он.
По словам главы ОВА, по состоянию на сейчас известно о 13 пострадавших в результате вражеской атаки. Один человек погиб.
Как сообщал УНИАН, 18 июня российские оккупанты обстреляли Днепропетровщину. Вражеские ракеты в Новомосковском районе разрушили нефтебазу. Загорелся масштабный пожар.
Ранее УНИАН уже сообщал, что Россия ракетами разрушила предприятие в Днепропетровской области. В результате ударов произошло два взрыва, разрушено здание производства.
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