Уже 14 часов борются с пожаром на нефтебазе.

В Новомосковском районе Днепропетровщины, где продолжается ликвидация пожара на нефтебазе, взорвался резервуар с топливом.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Только что взорвался резервуар с топливом в Новомосковском районе. Там спасатели 14-й час борются с пожаром, который вызвала ракетная вражеская атака. Один спасатель погиб, двое с ожогами госпитализированы", - сообщил он.

По словам главы ОВА, по состоянию на сейчас известно о 13 пострадавших в результате вражеской атаки. Один человек погиб.

Как сообщал УНИАН, 18 июня российские оккупанты обстреляли Днепропетровщину. Вражеские ракеты в Новомосковском районе разрушили нефтебазу. Загорелся масштабный пожар.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Россия ракетами разрушила предприятие в Днепропетровской области. В результате ударов произошло два взрыва, разрушено здание производства.

Вас также могут заинтересовать новости: