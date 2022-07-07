Полученные координаты он должен был передать кураторам по закрытой связи.

Военная контрразведка СБУ пресекла попытку РФ установить местонахождение систем противовоздушной обороны ВСУ на юге и востоке. Данные собирались российским агентом в Днепропетровской области.

Об этом рассказал спикер СБУ Артем Дехтяренко.

Предатель разведывал позиции украинских зенитно-ракетных комплексов С-300, а полученные координаты должен был передать своему куратору через отработанные каналы закрытой связи.

По одной из версий СБУ, оккупанты собирались использовать эти данные для ракетных ударов или проведения диверсий, чтобы нейтрализовать противовоздушную защиту Украины.

Агента завербовал представитель спецслужб России для разведывательно-подрывной деятельности. Ему уже сообщили о подозрении по двум статьям УКУ и взяли под стражу.

Напомним, на днях были задержаны 3 глубоко законспирированных вражеских агента, которые разведывали позиции ВСУ на юге Украины. Раскрытая агентурная сеть была сформирована представителями спецслужб РФ для проведения разведывательно-подрывной деятельности в Украине.

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