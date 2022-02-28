Одна из запрещенных бомб попала в склад нефтяного налива, сообщил мэр Ахтырки.

На город Ахтырку Сумской области сбросили запрещенные Женевской конвенцией вакуумные бомбы.

Об этом в Facebook сообщил городской голова Ахтырки Павел Кузьменко.

"Враг ведет подлую войну. На Ахтырку снова была сброшена вакуумная бомба, на склад нефтяного налива, взорваны емкости с нефтью", - сказал Кузьменко.

Он добавил, что вакуумные бомбы запрещены Женевской конвенцией.

Как сообщал УНИАН, председатель Сумской ОГА Дмитрий Живицкий заявил, что сегодня в 12: 30 в городе Ахтырка на Сумщине взорвали нефтебазу.

Напомним, президент России Владимир Путин начал вторжение в Украину, в ряде городов прогремели взрывы.

Вскоре президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и объявил о введении военного положения.

Ранее журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что войска России пересекли границу Украины в районе Харькова.

В то же время журналист Юрий Бутусов поделился, что российская сторона атаковала наше государство, и по всей стране были атакованы военные объекты, в первую очередь, системы управления, авиабазы части противовоздушной обороны. По его данным, украинская армия оказала сопротивление.

До этого российский президент Владимир Путин подписал указы о независимости так называемых "ЛНР" и "ДНР". РФ также решила ввести в псевдореспублики своих "миротворцев". О таких решениях российской стороны стало известно 21 февраля.

Поздно вечером 23 февраля появилась информация, что главари "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили Россию оказать "республикам" военную помощь.