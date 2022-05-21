Оккупанты попали по базе строительной компании.

Опубликовано видео последствий "прилета" вражеской ракеты в Николаевской области.

Запись обнародовал глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в Telegram-канале.

"Не хотят, чтобы мы строили. Нас это огорчает, но не остановит", – отметил он в подписи к видео.

Автор видео за кадром заявляет:

"Вот так вот ракетным ударом второй раз уже базу строительной компании "демитализировали" раш*сты. Сгорели и заправочная станция, и строительные материалы".

Осторожно, на видео присутствует ненормативная лексика!

Напомним, ранее сообщалось, что вечером в пятницу, 20 мая, в Николаеве прогремели взрывы.

В тот же день российские оккупанты ударили по объекту в Одесской области, из-за чего в Николаевской области появился запах аммиака.

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