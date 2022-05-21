Опубликовано видео последствий "прилета" вражеской ракеты в Николаевской области.
Запись обнародовал глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в Telegram-канале.
"Не хотят, чтобы мы строили. Нас это огорчает, но не остановит", – отметил он в подписи к видео.
Автор видео за кадром заявляет:
"Вот так вот ракетным ударом второй раз уже базу строительной компании "демитализировали" раш*сты. Сгорели и заправочная станция, и строительные материалы".
Осторожно, на видео присутствует ненормативная лексика!
Напомним, ранее сообщалось, что вечером в пятницу, 20 мая, в Николаеве прогремели взрывы.
В тот же день российские оккупанты ударили по объекту в Одесской области, из-за чего в Николаевской области появился запах аммиака.