Чиновник признался, что подобных планов не имеет.

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что не будет баллотироваться на следующих президентских выборах.

Об этом он сказал в интервью Янине Соколовой, отвечая на вопрос, пошел бы он на выборы от партии "Слуга народа".

"Плохой вопрос. Пожалуй, нет. Потому что я не планировал и эту работу, но ответственность из-за войны, что мне здесь надо все до конца сделать. Меняется мировоззрение во время войны. Я не знаю, каким образом могу быть полезным региону или государству, но скажу так: я иду за президентом. Я бы здесь не был никем, если бы я не верил Зеленскому изначально, с 2019 года. Поэтому отдельно точно нет, но где я буду полезен и смогу принести наибольшую пользу - будем обсуждать", - сказал чиновник.

"Таких планов у меня нет", - повторил он.

Как известно, Виталий Ким стал известен на всю Украину после начала полномасштабного вторжения России. Каждый день он записывал видеообращение к жителям Николаевщины и всей страны, в которых рассказывал о текущей ситуации в максимально оптимистичном стиле.