'Мы в полуокружении': майор запаса объяснил, что происходит в Курахово

По словам военного эксперта, решение об отходе с позиций могут принять, если врага не задержат возле Кураховской ТЭС.

Скорее всего, Силам обороны придется отойти из Курахово Донецкой области. Об этом заявил Алексей Гетьман, военный обозреватель, майор запаса и ветеран российско-украинской войны, в эфире КИЕВ24.

По его словам, сейчас город еще частично контролируется ВСУ, однако украинские защитники уже находятся там в полуокружении.

"Есть информация, что часть города еще контролируется нашими войсками. Это официальное сообщение, что ТЭС на западной окраине города находится под нашим контролем. Поэтому враг не имеет полного контроля. Он еще не захватил этот город, но к этому все, к сожалению, идет. Скорее всего, нам придется отойти, потому что ситуация не очень удобная... Если посмотреть на карту, то мы уже в полуокруженном состоянии", - сказал Гетьман.

По мнению эксперта, если россиян не удастся задержать возле ТЭС, то придется отходить, хоть констатировать это и грустно.

Ситуация в районе Курахово: важные новости

Ранее УНИАН писал, что российские оккупанты полностью захватили Ку рахово Покровского района Донецкой области, по информации DeepState. Там также сообщили о продвижении врага еще в трех населенных пунктах.

В то же время в ОСУВ "Хортица" опровергают полную оккупацию Курахово врагом. Там заявили, что Силы обороны продолжают удерживать позиции в районе ТЭС. В то же время отмечается, что большинство города "просто снесено в щебень".

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