Большая часть города "просто снесена в щебень", отметил представитель ОСУВ.

Силы обороны Украины удерживают позиции в пределах города Курахово в Донецкой области.

Об этом заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов в эфире "Суспільне. Студия", комментируя новости о якобы полном захвате города.

По его словам, россияне не оккупировали город полностью:

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"По моей информации, там в районе Курахово идут бои. В частности, украинские позиции держатся на ТЭС, которая входит в город Курахово, поэтому говорить о том, что российские войска взяли город полностью, мы сейчас не можем. Хотя, конечно, там большая часть города просто снесена в щебень. Это надо признать".

Также Трегубов отметил, что Силы обороны не покинули Курахово и все еще сохраняют позиции в черте города. "О каком-то оставлении мы говорить не можем", - добавил он.

Курахово сегодня - что известно о ситуации в городе

Как сообщал ночью проект DeepState, российские захватчики завершили оккупацию города Курахово Покровского района Донецкой области.

"Враг оккупировал Курахово, а также продвинулся возле Андреевки, Соленого и Новоселки", - сказано в сообщении.

В то же время утром "Хортица" сообщила, что оккупанты наступали возле Курахово и разрушили позиции на трех направлениях. Продолжаются мероприятия по выявлению, локализации и уничтожению штурмовых групп противника, которые инфильтрировались в боевые порядки Сил обороны.

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