Силам оборони не вдалося утримати Курахове через три причини.

Официальное подтверждение оккупации россиянами города Курахово Донецкой области - это вопрос "ближайшего времени". Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал военный обозреватель Денис Попович.

"Дальше будем отступать... Сейчас по флангам российская армия протягивает свои клещи в сторону Улаклы, Константинополя. Где теоретически мы могли бы занять новую линию обороны, чтобы держать это направление. Но устойчивость этой линии будет зависеть от того, как будет действовать враг на флангах. К югу от этой трассы и на севере. С севера враг сейчас пытается продвигаться, обойдя Курахово водохранилище", - сказал Попович.

Эксперт сказал, что проблемы для Курахово начались после ухода Сил обороны Украины из Угледара. По словам Поповича, россияне могли захватить Курахово еще в декабре 2024 года, однако Силам обороны удалось отсрочить этот процесс.

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"После того, как мы оставили Угледар, удерживать Курахово было крайне неудобно из-за особенностей этого фронта. Почему это произошло - враг сейчас безусловно имеет численное преимущество. Второе - была неготовность с точки зрения фортификаций на определенных участках фронта в течение этой истории с Курахово. И в-третьих, это были определенные организационные проблемы в управлении и слаженности у украинских войск", - добавил Попович.

Ситуация в районе Курахово: важные новости

Ранее УНИАН писал, что российские оккупанты полностью захватили Курахово Покровского района Донецкой области, по информации DeepState. Там также сообщили о продвижении врага еще в трех населенных пунктах.

В то же время в ОСУВ "Хортица" опровергают полную оккупацию Курахово врагом. Там заявили, что Силы обороны продолжают удерживать позиции в районе ТЭС. В то же время отмечается, что большинство города "просто снесено в щебень".

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