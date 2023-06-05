Анна Маляр отметила, что враг находится в обороне и хочет удержать позиции.

Силы обороны на некоторых направлениях переходят к наступательным действиям - в частности, имеют успехи на Бахмутском направлении, там занимают господствующие высоты. Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

"Мы продолжаем оборону, которую начали 24 февраля 2022. Оборонительная операция содержит все, в том числе и контрнаступательные действия. Поэтому, на некоторых направлениях мы переходим к наступательным действиям. В частности, эпицентром боевых действий остается Бахмутское направление. Там мы движемся довольно широким фронтом. Имеем успех. Занимаем господствующие высоты", - сообщила она.

Заместитель отметила, что враг находится в обороне и хочет удержать позиции.

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"На юге - враг в обороне. Продолжаются бои местного значения. Почему россияне активно запускают информацию о контрнаступлении? Потому что им нужно отвлечь внимание от поражения на Бахмутском направлении", - добавила Маляр.

Информация о контрнаступлении - детали

Минобороны РФ заявило, что утром 4 июня ВСУ начали контрнаступление на пяти участках фронта на "Южно-Донецком направлении".

В Генштабе Вооруженных сил Украины опровергли заявления российского Минобороны о начале крупного контрнаступления украинских защитников. В ведомстве заявили, что не будут комментировать фейки россиян.

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